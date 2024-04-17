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Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:56 Son Güncelleme: 17.4.2024 10:56

Cari işlemler altın ve enerji hariç fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA
Cari işlemler altın ve enerji hariç fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

4 MİLYAR 415 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ OLDU

Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 142 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, portföy yatırımlarında 4 milyar 415 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 136 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 98 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 659 milyon dolar, 3 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

1 MİLYAR 696 MİLYON DOLAR NET ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 696 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 220 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden ise 274 milyon dolar net azalış olmak üzere toplamda 54 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon dolar ve 265 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde şubatta 6 milyar 230 milyon dolarlık net azalış oldu.

2023 Ocak-Şubat 2024 Şubat 2024 Ocak-Şubat
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -19.461 -3.265 -5.787
1. İhracat 37.584 20.777 40.503
2. İthalat 60.741 25.528 49.660
Mal Dengesi -23.157 -4.751 -9.157
3. Hizmet Gelirleri 11.759 6.377 12.993
4. Hizmet Giderleri 6.779 3.996 7.821
Mal ve Hizmet Dengesi -18.177 -2.370 -3.985
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.488 1.062 2.106
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.707 1.911 3.816
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -19.396 -3.219 -5.695
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -65 -46 -92
B. SERMAYE HESABI -38 -9 24
C. FİNANS HESABI -4.109 -2.026 -211
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 921 382 631
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.616 240 1.150
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.400 1.807 2.602
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.105 6.222 8.107
11.1. Hisse Senetleri -671 -136 50
11.2. Borç Senetleri 2.776 6.358 8.057
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.146 1.875 6.853
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 1 1
12.3. Bankalar 4.277 1.936 6.200
12.4. Diğer Sektörler -131 -62 652
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.855 -372 1.040
13.1. Merkez Bankası 1.089 45 108
13.2. Genel Hükümet -254 -138 -121
13.3. Bankalar 3.474 210 3.227
13.4. Diğer Sektörler 2.546 -489 -2.174
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -15.390 -1.248 -5.552
D. NET HATA VE NOKSAN 1.372 -4.982 -6.885
GENEL DENGE 14.018 6.230 12.437
E. REZERV VARLIKLAR -14.018 -6.230 -12.437
14. Resmi Rezervler -14.018 -6.230 -12.437
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
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Cari işlemler altın ve enerji hariç fazla verdi
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