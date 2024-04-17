Cari işlemler altın ve enerji hariç fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.