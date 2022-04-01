CarrefourSA Türk ürünlerini ihraç edecek

Türkiye'nin başarılı ihracat hamlesi global şirketleri de harekete geçirdi. Bu kapsamda son ihracat atağı CarrefourSA'dan geldi. Şirket, Türk üreticilerinin mallarını ihraç edecek. Böylece yurtdışındaki Carrefour mağazalarının raflarında da Türk ürünleri yer alacak. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak ilk kez ihracat hedefi koyduklarını söyledi. Kartallıoğlu, Carrefour'un Türkiye'deki tedarikçilerden, birçok ürün grubunda yaklaşık 200 milyon euroluk alım yaptığını anlattı.