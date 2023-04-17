Çarşı pazara bayram coşkusu geldi

Ramazan Bayramı öncesindeki son hafta, çarşı pazarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Seyahat, konaklama, yeme-içme, ikrâmlık ve hediyelik harcamalarında büyük bir artış var. Bu bayramın aynı zamanda okulların sömestr tatili ve EYT'den dolayı emekliliklerin başlamasına denk gelmesi nedeniyle, yapılan harcamaların önemli oranda artacağı öngörülüyor. Geçen yıl 30 milyarı bulan bayram harcamalarının bu sene 50 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Özellikle emeklilerin hesaplarına vaktinden önce yatırılan maaşları ve ikramiyeleri de bayram alışverişlerine doping etkisi yapmaya başladı. Öte yandan birçok EYT'linin maaş almaya başlamasının da ekonomik bir canlılığa neden olması bekleniyor.Şu anda çarşı pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında ise çikolata, lokum ve bayram şekeri geliyor. Ayrıca başta çocuk bayramlığı olmak üzere hazır giyim satışlarında da ciddi bir hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle bu süreçte indirim yapan firmaların mağazaları vatandaşların ilk tercihi oluyor. Mevcut bayram alışverişine kamu ve özel bankaların bayrama özel müşterilerine dağıttıkları 160 lira ile 300 lira arasında harcama çekleri de piyasada ektra bir hareket yaratıyor. Öte yandan sektör temsilcileri her bayram olduğu gibi bu bayram da tüketicilere de "Merdivenaltı ürün satanları değil de bildiğiniz ve güvendiğiniz markalarla esnafı tercih edin" uyarısında bulundu.Bayram öncesinde sayıları iki milyona yaklaşan EYT'linin maaşlarını almaya başlaması, ülke genelinde artı bir ekonomik değer yarattı. Söz konusu maaşların hızla hesaplara yatması vatandaşa rahat bir nefes aldırırken, esnafa da adeta can suyu oldu. Halihazırda birçok EYT'linin maaş da almaya devam etmesinin söz konusu ekonomik canlılığı uzun bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.Depremden hasar gören şehirlerde ise bayrama özel konteynerler işyerleri kuruldu. Kahramanmaraş'ta planlanan 2 bin 700 dükkânın yarısından fazlası kuruldu. Hatay ve Malatya gibi şehirlerle de esnaflar için özel alanlar oluşturuluyor. Adıyaman'da ise pazarcı esnafını desteklemek için valilik esnafın ilk satış ürünlerini ücretsiz olarak verdi.