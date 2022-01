Casper Excalibur’a göre 2022 yılının merakla beklenen 5 pc oyunu!

Mutluluğun formülü Abidin Dino'ya değil de oyunseverlere sorulsa, cevaplar net bellidir; "Yeni çıkacak oyunlar!". Oyuncular için yeni yılın heyecanı 2022 yılında çıkması planlanan oyunların yavaş yavaş netleşmesiyle çoktan başlamıştı. Bir bilgisayar ve bir oyunla günlerin birbirini kovalayacağı 2022 için gözler de merakla beklenen oyunlarda. Oyuncuların beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri oyuncu bilgisayarlarını geliştiren Excalibur da 2022 yılında oyunseverlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak PC oyunlarını sıralıyor.

1. Efsane oyun God of War sonunda PC'de. Konsol oyunlarının efsanesi, ödül avcısı God of War'ın uzun süredir beklenen PC versiyonu 14 Ocak'ta yayına giriyor. Aksiyon - macera oyunu, Türkçe altyazılı bir şekilde oyuncularla buluşacakken, Excalibur oyun bilgisayarlarını güçlendiren ve maksimum performans sergileyen NVIDIA GeForce RTX GPU'larla kullanılabilen ve bir devrim yaratan DLSS teknolojisi de bu oyunda yer alıyor.

2. Yılın en büyük oyunu olmaya aday oyunu Elden Ring. Açık oyun dünyasına sahip ve test oyuncuları tarafından övgülerin sıralandığı Elden Ring, sosyal medyayı ve gamerleri heyecanlandıracak yapıda duruyor. Şimdiden reaksiyon videolarının ve bol incelemelerin yapılması beklenen oyun, 25 Şubat'ta bilgisayarlarda oynanabilecek.

3. Eski tarz rol yapma oyunlarının en bekleneni Baldur's Gate 3. Klasik izometrik rol yapma oyunları arasında merakla beklenen bir oyun varsa o da Baldur's Gate 3'tür. Erken erişim versiyonunu oynayanların hayran kaldığı oyunun 2022'de çıkması bekleniyor ama hayal kırıklığı da yaratabilecek bir şekilde ertelenmesi de söz konusu olabilir.

4. Uzayda koloni savaşlarının kaosu için Starfield. Skyrim gibi bir efsaneyi yaratan oyun firmasının yeni bilim kurgu oyunu olan Starfield da merakla beklenenler arasında. Özelleştirilebilen karakter ile insanlığın en büyük gizemine cevap vermek için bir destansı yolculuğa çıkmak isteyen oyuncular 11 Kasım'da oyuna erişebilecek.

5. Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran oyun Hogwarts Legacy. Büyük bir prodüksiyonla Harry Potter dünyasına oyuncuları çekecek bu oyun 1800'lerin sonunda geçecek bir aksiyon rol yapma oyunu olacak. Çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da bu yıl içerisinde çıkması merakla beklenen oyunlar arasında yer alıyor.

