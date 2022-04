Casper yarının tercihlerine uygun bilgisayarları kullanıcılarına sunuyor

Değişen teknolojik yaşam standartları tercihleri de şekillendiriyor. Özellikle bilgisayarlar olmadan bu hayatın içerisinde yer almak artık imkansız. İster masaüstü olsun ister laptop, bilgisayarlar yaşamın artık her anında kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek adına yanlarında bulunuyor. Bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştiren bilgisayar sektörünün lideri Casper da özellikle Nirvana ile yarının iş ve eğitim hayatına uygun bilgisayarları öğrencilere ve çalışanlara sunuyor.

Geleceğin Koşullarına Uygun Özelleştirilebilir Bilgisayarlar Üretiliyor

Bilgisayar kullanımı ihtiyaçlara ve artık geleceğin iş yapış şekillerine göre şekilleniyor. Kimilerinin işleri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Ancak kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Yarının tercihlerine uygun maksimum üretkenliği ve minumum zaman kaybını kullanıcılarına Nirvana laptop ve masaüstü bilgisayarlarla sunan Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen en büyük bilgisayar üreticisi Casper, aynı zamanda Türkiye'deki bilgisayar talebinin %10'unu karşılarken, ülkedeki yerli bilgisayar üretiminin de %80'ini gerçekleştiriyor.

Yarının Tercihinde Nirvana Ön Plana Çıkıyor

Öğrencilerden iş dünyasına kadar her kesimin tercihi gelecekle uygun bilgisayarları kullanmaktan geçiyor. Bunun arayışında olan kullanıcıların yanında ise değişimin her an yaşandığı ve teknolojik gelişmelerin hep gerçekleştiği Casper Nirvana bilgisayarlar oluyor. Mobilleşmenin hızla arttığı ve stabil kalmanın artık mümkün olmadığı dünyada en güçlü Intel işlemcileri ve NVIDIA ekran kartlarını laptoplarında sunan Casper Nirvana, ihtiyaca göre maksimum performansı kusursuz tasarımlarla da ulaştırıyor.

Nirvana'nın geniş ürün gamı ile yarının tercihinde kullanıcılarına öncülük eden Casper'ın laptop ve masaüstü bilgisayarlarına https://www.casper.com.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.