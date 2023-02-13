Çelik üreticileri deprem yaralarının sarılmasına odaklandı

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede faaliyet gösteren sektör firmaları ve depremzede personellerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki bütün şirketlerin depremin ardından personellerini fabrika alanlarına çağırdıklarını aktaran Yayan, "Depremzede personel ve aileleri için hem çadırlar kuruluyor hem de lojmanlarda kalmaları sağlanıyor. Günde 3 öğün yemek veriliyor. Personelin bir kısmı da arama kurtarma faaliyetlerine yönlendirildi. Deprem bölgesi dışındaki diğer çelik firmaları da yardım amacıyla bölgeye iş makineleri ve personel yönlendirdiler." diye konuştu.

Yayan, deprem bölgesindeki sektör firmalarının tesislerinde yıkım olmadığına işaret ederek, bu illerdeki çelik fabrikalarında üretimin şartlar gereği durduğunu ancak diğer firmaların kapasite kullanım oranlarını artırarak üretim açığını kapatacağını ifade etti. Yayan, "Özetle depremin ardından çelik sektörü açısından olumsuz bir durum yok. Hep birlikte yaraları sararak bu felaketin altından da kalkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2021 araştırmasına göre, deprem bölgesinde öne çıkan sektör firmaları arasında İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ, MMK Metalurji, Baştuğ Metalurji bulunuyor.