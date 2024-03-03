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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Cenevre’den Türkiye’ye gelecekler

Cenevre’den Türkiye’ye gelecekler
Avrupa'nın önemli fuarları arasında yer alan Cenevre Otomobil Fuarı, dört yıl aradan sonra kapılarını açtı. Eski günlerinden uzak olan fuarda, az sayıda katılımcının olması hayal kırıklığı yarattı. Fransız Renault Grubu, Renault ve Dacia markaları ile fuara katılırken, Çinli BYD ve BYD'nin premium markaları Yangwang ve Denza'nin yeni modelleri sergilendi. Çinli MG ile SAIC'in premium markası IM de fuarda yerini aldı. Bunun yanı sıra Amerikalı Lucid fuarda yeni modeli Gravity'i sergiledi. Cenevre'de tanıtılan modellerin bir çoğu 2024 içinde Türkiye'de satışa sunulacak.
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Cenevre’den Türkiye’ye gelecekler
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