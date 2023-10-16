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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Cengiz Holding’den Mardin’e güneş santrali

Cengiz Holding’den Mardin’e güneş santrali
Sanayi tesislerinde 'yeşil enerji' dönemini başlatan Cengiz Holding, grup şirketi Eti Bakır'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni bir güneş enerji santrali yatırımına başladı. Mardin Mazıdağı Metal Geri Dönüşüm ve Entegre Gübre Tesisi'nin arazisinde yapılacak santral, 52 megavat kurulu güce sahip olacak. Projeyle Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

YÜZDE 40'INI SAĞLAYACAK
Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, "Santral devreye girdiğinde Samsun'un üretimde ihtiyacı olan elektriğin yüzde 40'ını buradan sağlayacağız. Bu yatırım, grubumuzun ve bünyemizdeki Eti Bakır'ın sanayide sürdürülebilirlik konusunda öncü olma kararlılığının en somut kanıtı" dedi.
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Cengiz Holding’den Mardin’e güneş santrali
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