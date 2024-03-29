Çerkezköy “Yeni Küçük Sanayi Sitesi”ne kavuşacak

Yerel seçimlere kısa süre kala Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Öğe de çalışmalarını hızlandırdı. İlçede pek çok ziyaret gerçekleştiren, halkla bir araya gelen ve hemşehri derneklerini ziyaret eden Öğe, halktan ciddi oranda karşılık buluyor. Abdullah Öğe, gerçekleştirdiği ziyaretlerde Çerkezköy'de hayata geçireceği projelerden de bahsediyor.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Bu projelerden birinin ilçenin en çok ihtiyaç duyduğu "Yeni Küçük Sanayi Sitesi" olduğunu anlatan Öğe, "Çerkezköy'ün yıllardır çözülemeyen bir sorununu çözüyoruz. Seçilmemiz durumunda üzerinde önemle duracağımız projelerden biri de Yeni Küçük Sanayi Sitesi projemizdir" dedi.

İLK ETAPTA 500 İŞ YERİ YAPILACAK

Projeye ilişkin detaylar paylaşan Öğe, şu bilgileri verdi, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceğimiz bu projemizde; şehir içinde, sokaklarda ve apartman altlarında faaliyet gösteren küçük sanayi esnafımıza ve yine kullanım ömrünü tamamlamış dükkanlara sahip küçük sanayi sitesi esnafımıza, ulaşılabilir, modern, güvenli ve sosyal donatılara sahip, ilk etabı 500 iş yerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi'ni inşa edeceğiz. Toplamda 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan sanayi sitesi, esnafın ihtiyacına göre tasarlanmış olan 224 adet 128 metrekare, 224 adet 208 metrekare, 52 adet 440 metrekarelik dükkanlardan oluşmaktadır. Sanayi sitesinin toplam inşaat alanı 100 bin metrekaredir."

SANAYİ ESNAFI DA SOSYALLEŞECEK

Projenin içerisinde 3 bin metrekareden oluşan kafe, restoran, ibadet yeri, toplantı salonları ve sosyal aktivite alanları bulunacağını aktaran Öğe, "Bunun dışında sanayi esnafımızın sosyalleşebileceği futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası gibi sosyal alanlarımız da bulunacaktır" diye konuştu.