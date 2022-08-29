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Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:37

Çetintepe Barajı'nın ülke ekonomisine 320 milyon TL katkı sağlayacak

İHA
Çetintepe Barajı’nın ülke ekonomisine 320 milyon TL katkı sağlayacak

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çalışmaları devam eden, su depolama kapasitesi 460 milyon metreküp olan Çetintepe Barajı’nın ülke ekonomisine yıllık 320 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

"BARAJDA DEPOLANACAK SU İLE 555 BİN 130 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASININ SAĞLANACAK"

Adıyaman Çetintepe Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Çalışmaları devam eden Adıyaman Çetintepe Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Temelden yüksekliği 116 metre ve su depolama kapasitesi 460 milyon metreküp olan Adıyaman Çetintepe Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 320 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.

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Çetintepe Barajı'nın ülke ekonomisine 320 milyon TL katkı sağlayacak
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