Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 217 kararı açıkladı: Türkiye’de bir ilk!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 21-25 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ilk İklim Şurası, iklim değişikliğinden en çok etkilenen illerden Konya'da düzenlendi.

Şura'da üç ay süren çalışmalar sonucu, iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda , "İklim Uyumlu Şehirler", "İklim Dostu Tarım", "Kuraklık Eylem Planı", "Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı", "Yeşil Enerji", "Yeşil Ekonomi" ve "İklim Eğitimi" başlıklarında 217 karar alındı.