Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İnşaat ekonomimizin parlayan güneşi

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde son yıllarda savaş, göç, kıtlık, salgın, iç çatışma, iklim değişikliğinden kaynaklı doğal afetler ve küresel ekonomik kriz gibi nedenlerle küresel enflasyonun yükseldiğini söyledi. Bundan dolayı arztalep dengesinin bozulduğuna ve maliyetlerin arttığına dikkat çeken Bakan Kurum, maliyetlerdeki bu artışın, inşaat ve alt sektörlerini de etkilediğini anlattı. Özellikle dünyada inşaat sektöründe ciddi bir daralma ve küçülme yaşandığına işaret eden Murat Kurum, "Pek çok proje, askıda kalmıştır. Ancak Türk ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü, yaşanan küresel krize rağmen ekonomimizin paslanmayan demiri, parlayan güneşi, gelecek vaat eden yatırım sektörü olmaya devam etmektedir" diye konuştu.Ülke olarak dünyada inşaat sektöründe ikinci sırada olduğumuzu anlatan Bakan Kurum, "Türkiye'den 44 müteahhit firmamız en iyi müteahhitler değerlendirmesinde içinde. Bugün inşaat şirketlerimiz dünyanın pek çok bölgesinde yuvalar, iş yerleri, sosyal donatılar, kamu binaları inşa ediyor. Böylelikle dünyanın dört bir yanına adeta hem Türk şehircilik birikiminin örneklerini taşıyor hem de diğer sektörlerimizin bu bölgelerde yer edinebilmesine, güçlü bir şekilde büyümesine vesile oluyorlar.Buradaki her hamle 250 alt sektörü etkileyerek ekonomiye, istihdama, kalkınmaya büyük bir katkı sunuyor. Sektörümüz 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da son 10 yılda inşaat sektörünün payı yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. İşte biz bu sebeplerden dolayı inşaat ve gayrimenkul sektörümüze 'ülke ekonomimizin lokomotifi' diyoruz. Böylesi güçlü bir ekonomik sürece destek vermek, oluşan küresel daralmayı, sebep olduğu artışı önlemek adına biz de her türlü desteği sağlıyoruz. 81 ilde 750 şantiyemiz var" dedi. Kurum, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam etiklerini anlattı.Çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizde ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Kurum, Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibarıyla 81 ilde başlayacaklarını müjdeledi. Yapılacak çalışmayla ısınma şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlamayı hedeflediklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu sayede ülkemizin enerji ithalatı faturasını yıllık 5 milyar lira azaltacağız. İnşallah 2030 yılından itibaren tüm binalarımızı 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina' olarak inşa edeceğiz. Ülkemize, şehirlerimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdik. Yine yaptığımız düzenlemeyle ticaret ve konut parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan yaklaşık 50 bin ofisin Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülmesine imkân sağladık."Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliğini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Kurum, "Biz depremle mücadeleyi, terörle mücadelede olduğu gibi bir beka meselesi olarak görüyoruz. Hepimiz kentsel dönüşüm meselesinde elimizi taşın altına koymak zorundayız" dedi. Kurum, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağlayarak 13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Yine 81 şehir 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümüne devam ediyoruz. İstanbul'umuzun 7 tepesinde, 39 ilçesinde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sahada 93 bin konutun dönüşümü sürüyor."Konuşmasında İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına da değinen Bakan Kurum, "Şu ana kadar 30 ilimizde tam 62.928 konutun hak sahiplerini noter huzurunda, şeffaf bir şekilde kuralarını çekerek belirledik. 12 Aralık'ta yeni kuralarımızı çekmeye başlayarak inşallah Mart 2023'e kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ürettiğimiz 1 milyon konut amaçlı arsalarla özel sektörümüzün konut arzını yükseltiyoruz, iş hacmini artırıyoruz. Yine bu arsalarla Türkiye Yüzyılı'nın model yerleşim yerlerini oluşturacağız" değerlendirmesini yaptı.KURUM, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeşilin, çevrenin, sürdürebilirliğin, tasarrufun ve sıfır emisyonun asrı olarak tarif edilen Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gayemiz Yeşil Kalkınma Devrimini ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimizi gerçekleştirmektir" dedi.