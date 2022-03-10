Chelsea’ye devlet el koydu, satışı askıda

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar artarak devam ediyor. Son olarak İngiltere Rus oligark Roman Abramovich
'e yaptırım kararı alarak sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü
'nün satışını da askıya aldı. İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki birey ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel
'de hisse sahibi ve Chelsea FC
'nin sahibidir. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom
'a 9.87 milyar sterline sattı. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri" denildi. Böylece, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu.
GÖZLER ANTALYA'DAYDI
Öte yandan dün Antalya
'da Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısındaydı. Petrolde yüzde 5 yukarı yönlü bir seyir izlenirken, Brent petrol yeniden 116 dolar seviyesine geldi. Ayrıca ton başına 100 bin doları aşan nikel de düşüşe geçip tekrar yükseldi. 2 bin doların altına inen altın da tekrar 2.055 dolara kadar yükseldi.