Çiftçi elektriği bedavaya üretecek

ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir tarımsal alanda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen MOBİTEM'i inceledi. Tarımsal sulamanın yapıldığı yerde, enerjiye ihtiyaç duyulduğu anlarda nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair çalışmalar yaptıklarını belirten Dönmez, "TEMSAN'a bu kapsamda çalışması için talimatımız oldu. Taşınabilir güneş paneli uygulaması MOBİTEM geliştirildi. Bu aracın 2.1 kilovat olan en küçük modeli küçük arazileri sulamak için yapıldı. 5 ve 15 kilovatlık diğer güçleri de üretebilen tesislere de şu anda çalışılıyor. En kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Bu sayede kuru tarım yapılan yerlerde sulu tarıma geçiş için bir imkan ve fırsat sunulacak" dedi.Bakan Dönmez, çiftçinin ve bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yine güneş enerjisinden temin edileceğinin altını çizerek, "Bu araçla çiftçimize yeni bir alternatif sunacağız. Böylece elektrik enerjisini bedavaya üretecekler. Bu ürünleri Tarım Kredi Kooperatifleri bayileri üzerinden çiftçimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu.