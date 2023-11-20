Çiftçi ve üreticimizin yanındayız

Türkiye'de zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Manisa'da üretici Yunusemre Belediyesi tarafından destekleniyor. Manisa'da 27 milyon zeytin ağacı olduğunu anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bunun 20 milyonu Akhisar'da bulunuyor. Biz Manisa olarak zeytinin yüzde 80'ini sofralık işleriz. Kalanı da yağa dönüşür" dedi.Çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını anlatan Çerçi, "Belediye olarak bugüne kadar çiftçilerimize 50 bin adet fidan, 130 bin adet meyve fidanı ve 400 bin ağaç gözü aşılama desteği verdik. Ayrıca 1.500 adet arı kovanı dağıtımı yaptık" diye konuştu.Vatandaşların eğlenip dinlenebileceği alanları da hayata geçirdiklerini aktaran Çerçi, "Yunt dağında 20 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı projesi kısa sürede vatandaşların en önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi. Kırkpınar ayarında Yunt Dağı Yağlı Güreş Sahası'nı da burada hayata geçirdik. 8 yıldır bu sahada yağlı güreş müsabakası düzenliyoruz. Bu güne kadar 1.300 pehlivan burada, er meydanına çıkıp ter döktü" ifadelerini kullandı.Yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Çerçi, şöyle devam etti: "Süreyya Tabiat Parkı'nın bulunduğu alanda Millet Bahçesi yapacağız. Projenin tamamlanmasıyla ilçeye, vatandaşların doğayla iç içe olacağı, nefes alabileceği bir alan daha kazandıracağız. Ortaköy Mesire Alanı'nın karşısındaki arazide de Yunusemre Kamp ve Karavan Merkezi'nde sona yaklaştık. Projede İki katlı sosyal tesis, duş, tuvalet, mutfak, çamaşırhane, misafirhane, mescit, atölye, seminer salonu, acil sağlık birimi, kır kahvesi, etkinlik alanı, gölet, spor alanları, yürüyüş yolu, seyir terası, 50 çadırlık kamp alanı, 55 araçlık karavanlı kamp yeri, 20 adet bungalov konaklama evi, 8 dönüm lavanta bahçesi ve otopark yer alıyor. Burayı turizme kazandırıp ilçemize bir gelir kalemi daha sağlayacağız."