Çiftçilere hasat sigortası başladı

Hükümet, milyonlarca çiftçinin yüzünü güldüren, emeklilik kapısı açan önemli bir adım daha attı. Çiftçilerin sigortalı çalışmasını teşvik için "hasat sigortası
" başladı. Yeni sistemle ekinini temmuzda kaldıran çiftçi bu tarihte primini yatırabilecek. Çiftçiler ocak-haziran dönemine ait sigorta primlerini temmuzda, temmuz-aralık primlerini de ocak ayı içinde yatırabilecek.
SGK TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTE
Çiftçiler de dâhil olmak üzere çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta
programları devreye giriyor. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme giriş kolaylaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı.
Çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu. Buna göre, Tarım Bağ-Kur
'luları primlerini ocak ve temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.
EKİN KALKINCA ÖDEYEBİLECEKLER
Mevcut uygulamada çiftçiler primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar yatırıyor. Mayıs ayının primi haziran sonuna kadar ödeniyordu. Primler süresinde yatırılmadığında gecikme cezası uygulanıyor. Yeni sistemle ekinini temmuzda kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek.
Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor.
PRİMLER 1.668 LİRA OLDU
* Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur primleri de 1.668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi 1.426 lira yatırılacak.
* Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1.802 lira) emekli tarım Bağ-Kur'lusunun aylığı 2.500 liraya çıktı.
* Tarım Bağ-Kur'luları da iş kazası, meslek hastalığı, doğum halinde rapor parası alabiliyor.
* Tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal güvenlik
sistemine dâhil edilmesi de kolaylaştırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK
Emeklilere bayram ikramiyeleri 2022'de yatırılmaya devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme gününün dini bayramlara denk gelmesi durumunda ödemenin hangi tarihte yapılacağını ilan edecek. Normalde bayramın içinde bulunduğu ayda ödeme yapılıyor. Bazı yıllarda bayramdan önceki ayda ödeme yapılabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra emeklinin vefatı durumunda aileden geri alınıyordu. Artık emeklilere ödenen bayram ikramiyesi vefat durumunda geri alınmayacak.