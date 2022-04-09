Çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği: Hedef 36 milyon TL gelir!

Denizli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan proje ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 çiftçiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi. 3 bin ton rekolte hedeflenen projede, üretimde ise 36 milyon liralık gelir bekleniyor.

Proje kapsamında Baklan ilçesinde yağlık ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı. Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Baklan İlçe Başkanı Mehmet Emin Giral, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, çiftçiler ve davetliler katıldı.

36 MİLYON TL GELİR BEKLENİYOR

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Erkaya törende yaptığı konuşmada Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 10 bin dekar alanda yağ yapımında kullanılacak ayçiçek ekiminin yapılacağını belirterek, "Bu üretimden 3 bin ton rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz de bu üretimden 36 milyon lira gelir elde edecek. Projemizin hayata geçmesinde bizlere destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de Baklan Ovası'nın çok zengin topraklara sahip olduğunu kaydetti. Başkan Osman Zolan'ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Gülsever, "Osman Başkanımıza ne zaman gitsek bizi hep önceliği olarak değerlendirdi ve destek oldu. Baklan Sol Sahil Sulama Projesi'nin öncelikli olması için verdiği destek bütün çiftçilerimize can suyu oldu. Ayçiçek yağı projesi ile hem Baklan, hem de Denizli bu işin öncülüğünü yapacak. Bu işi sahiplendiğiniz ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

"YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TALEBİ ÇOK FAZLA"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, küresel ısınmaya dikkat çekerek çiftçilerin ekeceği ürünleri belirlerken dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Zolan, "Yağış dengeleri bozulmuş durumda ve dünya ısınıyor. Onun için suyu dikkatli kullanmak gerekiyor ve bu yağlık ayçiçeği su kullanılmadığı takdirde bile yetişebilen bir ürün. Şu anda yağlık ayçiçeği talebi çok fazla, ülkemizin bu ihtiyacına inşallah bir nebzede biz katkı verebiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Baklan ilçesinde üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları teslim edildi.