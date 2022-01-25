Çiftçinin gelirinin %70’i garanti altında

İlk olarak SABAH'ın duyurduğu çiftçiler için hazırlanan 'gelir sigortası' ürünü testlerine başlandı ve uygulamaya geçiyor. Çiftçi daha ekim yapmadan kafası rahat olacak ve hasat sonrası gelirinin ne olacağını yıl sonuna kadar düşünmeyecek. Apara'da yayınlanan Güvenli Hayat Programı'nda soruları yanıtlayan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
(TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, "Gelir sigortasını devreye aldık. Şimdilik Konya
ilimizin Cihanbeyli
, Kadınhanı
ve Karatay
ilçelerinde pilot olarak uygulanıyor. İlerleyen dönemlerde Konya ili ve sonrasında Türkiye
genelinde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çiftçi gelir sigortası da hem fiyat hem de verim çarpanı ile oluşan gelirin yüzde 70'ini garanti altına alıyoruz. Bu poliçe ile birlikte çiftçinin 1 yıl sonra alacağı potansiyel geliri sigortalamaktan bahsediyoruz. Çiftçimiz 100 lira kazanacağını bize söylüyor hem fiyatı ile hem veriminde 70 lirasını garanti ediyoruz" dedi.
KURAKLIK SİGORTASNA İLGİ
Çiftçinin yıllık olarak ne kadar üretim yaptığı, ne kadar mahsül aldığı eldeki datalarla tespit edilecek.
Bu üretimin sonucunda oluşacak cirosu önceden tespit edilecek. Herhangi bir nedenle oluşan fiyat dalgalanmalarında eğer gerçekleşen ciro beklenenin altında olursa aradaki farkı sigorta karşılayacak. Benzer bir şekilde üretimde oluşacak bir kayıp olma durumunda aradaki fark da yine sigorta tarafından karşılanacak.
Kuraklık ve iklim değişikliğinin beraberinde önemli afetleri getirdiğini, afetlerin sayısının da şiddetinin de arttığını belirten Serpil Günal, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi. Sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon TL prim karşılığında 215 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu yıl kuraklık sigortasına yoğun bir ilgi söz konusu. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2022 yılına özel olarak devlet destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70'ten yüzde 80'e yükseltildi. Bu doğrultuda, yılın başından itibaren 100 bin adede yakın poliçe düzenlendiğini ifade edebilirim."
550 BİN İHBAR ALINDI
Geçtiğimiz
yıl Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin adet ihbar alındı. Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki ihbarlarda, don, dolu ve fırtına gibi sebepler ilk sırada yer aldı. Sigortalı üreticilere, don sebepli hasarlar için 989 milyon TL, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon TL ve fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon TL ödeme yapıldı. Günal, "Prim tutarlarında indirimler yapıldı. Primler üreticilerimizin ödeyebileceği düzeylerde. Örneğin, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda, hastalıkların hariç olduğu dar kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 12 aylık dönemde sadece 55 TL" dedi.