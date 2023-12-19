Çiftçiye 20 yılda 866 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl bakanlıklarına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1.422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuşan Bakan Yumaklı, "Üreticimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. 2003-2023 döneminde çiftçilerimize günümüz fiyatlarıyla 866 milyar lira destekleme ödemesi yaptık" dedi. Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamanın yanında, sağlıklı ve güvenilir gıda için de 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Yumaklı, 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini anlattı.Yumaklı depremzede çiftçilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın; 'çiftçilerimizin hayvan kayıplarını bire bir bedelsiz yerine koyacağız' sözlerinin ardından, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin 105 kanatlı ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımını tamamladık" şeklinde konuştu.Üreticilerin yoğun emeği ve yürütülen etkin politikalar sayesinde tarım ve orman sektörünün büyüme gösterdiğini dile getiren Yumaklı, "2002 yılında 25.1 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2022 yılında yüzde 133 artışla 58,6 milyar dolara yükselttik. Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer almaktayız. Aynı dönemde ihracatımızı 3.8 milyar dolardan 30 milyar dolara yükselttik. Son 21 yıldaki dış ticaret fazlaBakan Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 2024 yılında; 53 baraj, 15 hidroelektrik santral, 20 gölet ve bent, 65 sulama tesisi, 16 içme suyu tesisi, 314 taşkın kontrol tesisi, 2 atık su tesisi, 19 yeraltı depolaması ve suni besleme, 23 arazi toplulaştırma projesi olmak üzere, toplam 527 tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunacaklarını belirtti.ız 95 milyar dolar" dedi.Bakan Yumaklı, saman ithalatı eleştirilerini yanıtlarken, "Biz rakamları söylemekten usandık artık. Kendi adıma hicap duyuyorum. Ülkemizdeki hayvancılığın yem olarak kullandığı saman miktarı 18 milyon ton, üretimimiz 24 milyon ton. Çeşitli amaçlarla üretime kıyasla kayda değer olmayan ithalat konusunu 'saman bile ithal ediyor.' demek, hakikaten üzücü. 2022'de 3 bin 665 ton ihracat, 217 ton ithalat yapılmış. 2023 yılının 10 ayında 3 bin 699 ton ihracat, 234 ton ithalat yapılmış. Bence artık bu tartışmanın bitmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.