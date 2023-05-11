Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:58

Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli "kontrplaklar", "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ve "granit" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldı.

AA
Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Çin menşeli "kontrplaklar", "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ve "granit" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu soruşturmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenler belirtilen süreler içinde Bakanlığa başvuracak. Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlem yürürlükte kalacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA