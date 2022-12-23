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Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:04

Çin ve Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

Çin’de biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Yiling Pharmaceutical ile Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi firmalarından Turkishdoc arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre Türkiye’de kurulacak olan ilaç fabrikası, Yiling Pharmaceutical ürünlerinin Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarları için üretim merkezi haline gelecek.

DHA
Çin ve Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2022 Çin Uluslararası Dijital Ekonomi Fuarı'nda (CIDEE) Türkiye ile Çin arasında önemli bir iş birliğine gidildi. Toplumun artan sağlık ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik Turkishdoc ile Yiling Pharmaceutical firmaları arasında imzalar atıldı.

100 MİLYON EURO'LUK YATIRIM HEDEFİ

Anlaşma ile sağlık sektöründe önemli yatırımlar yapacaklarını belirten Turkishdoc Yönetim Kurulu Başkanı Faik Göksu "Ortak hedefimiz, 3 yıl içerisinde Türkiye'yi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa pazarları için üretim merkezi haline getirecek 100 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirmek. Bin 500 kişiye istihdam sağlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI

Sağlık turizmine yönelik ilginin katlanarak arttığına dikkat çeken Göksü, "Köklü bir tıp geleneğine ve geçmişine sahip olan Çin'den Türkiye'ye yönelik talepler sağlık alanında ne kadar gelişmiş ve güvenilir bir ülke olduğumuzun da kanıtı. Çin'den Türkiye'ye sağlık turizmi gerçekleştiren ilk firmayız. Orada 4 tane ofisimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu ofis sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.

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Çin ve Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
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