Çin’den Alibaba’ya 1 milyar $ tekel cezası

Çin Merkez Bankası, ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı E-Ticaret Yasası geçen yıl tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Cumhuriyet Gazetesi'nde rüşvet skandalı patlamıştı. Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz'da kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.