Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çin’den Alibaba’ya 1 milyar $ tekel cezası
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Çin’den Alibaba’ya 1 milyar $ tekel cezası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Çin’den Alibaba’ya 1 milyar $ tekel cezası
Çin Merkez Bankası, ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı E-Ticaret Yasası geçen yıl tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Cumhuriyet Gazetesi'nde rüşvet skandalı patlamıştı. Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz'da kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’den Alibaba’ya 1 milyar $ tekel cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA