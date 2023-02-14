Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, başkent Pekin'de Türkiye'ye gönderilmek üzere deprem yardımlarının toplandığı havalimanı deposunda afet çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çin hükümetinin, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının, Çinli şirketlerin ve vatandaşların bağışlara büyük ilgi gösterdiğini belirten Önen, "Çin'den şu ana dek 254 ton deprem yardımı ulaştırıldı." ifadesini kullandı.

Önen, elim felakette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyerek, "Başta depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Depremlerin ardından Çin'de, Pekin Büyükelçiliğinde bir kriz masası oluşturduklarını, ardından ilk iş olarak çok sayıda kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmesine aracılık ettiklerini aktaran Önen, Çin hükümetine desteğinden dolayı teşekkür etti.

Önen, kriz masasının, sonraki aşamada Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsoloslukları aracılığıyla yardım faaliyetlerini organize etmek üzere gönüllülerin de katıldığı ekipler oluşturduğunu, Çin hükümetinin yanı sıra Çinli şirketlerden, vatandaşlardan ve ülkedeki Türk vatandaşlarından çok sayıda malzeme bağışının toplandığını söyledi.

Çin'den Türkiye'ye ulaştırılan 254 ton yardım malzemesi arasında 5 bin 177 çadır bulunduğunu belirten Önen, 1-2 günde buna 5 bin 922 çadırın ekleneceğini, 20 bin çadırın da bu hafta afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Önen, yardımların artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Burada oluşturduğumuz kriz masasında 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak ülkemize bu yardımları iletiyoruz." dedi.

Öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerin çadır, battaniye, konteyner, prefabrik yapılar, taşınabilir tuvalet, banyo ve benzeri malzemeler olduğuna dikkat çeken Önen, Çin hükümeti ve vatandaşlarından bu türden önemli miktarda malzeme bağışlandığını ve yardımların toplanmaya devam ettiğini söyledi.

Önen, Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinin de 4,5-5 ton ağırlığında yardım malzemesini ilettiğini, onların bağışlarının da bugün Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Çin'deki yardımların yalnızca halkı ve iş insanlarıyla sınırlı olmadığını, ülkenin uluslararası üretim üssü vasfı dolayısıyla dünyanın dört bir yanından yardımseverlerinin de bağışlarını Çin üzerinden ulaştırmayı istediğine işaret eden Önen, "Bizler tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere gönüllü vatandaşlarımızla emeği geçen tüm dostlarımıza, bütün hayırsever vatandaşlarımıza ve dünyanın her yerinden hatırda bulunan tüm kara gün dostlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.