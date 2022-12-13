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Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:19

Ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,8 artış gösterdi.

AA
Ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,8 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT CİRO ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 112,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 113,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artış oldu.

TİCARET VE HİZMET CİRO ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 125,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 4,3 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 155,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 3,1 artış görüldü.

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Ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı
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