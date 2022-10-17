ÇKS uygulamasını Tarım Cepte uygulaması takip edecek

'TAHIL KORİDORU'NDAN 7,5 MİLYON TON TAHIL VE GIDA MADDESİ GEÇTİ'

Büyüyen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretiminin yüzde 60 artırılması gerektiğini ve Türkiye'nin bu konuda ciddi çaba içinde olduğunu kaydeden Kirişci, "Bu vesileyle vurgulamak isterim. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla geçtiğimiz aylar içinde birçok ülkede lojistik aksaklıklar, üretim kayıpları, ürün tedarik sıkıntısı gibi sorunlar gündeme geldi. Bu süreçte Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde krizin en hızlı şekilde aşılabilmesi için çok büyük çaba sarf ettik. BM ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu yapılan İstanbul Anlaşması'yla Ukrayna'dan Tahıl Koridoru'nun açılmasını sağladık. Bu sayede BM verilerine göre, bugün itibarıyla 7,5 milyon ton tahıl ve gıda maddesi Ukrayna limanlarından küresel pazarlara ulaştırılmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Astana buluşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tahıl koridoru konusunu yeniden gündeme getirdiğini hatırlatan Kirişci, "Tahıl Koridoru'nun bir sonraki 4 ay için de açık tutulmasının gereğinden, bu görüşmede bahsedilmiştir. Burada Türkiye olarak gayemiz, sadece gıda tedarik zincirini teminat altına almak değil; aynı zamanda tüm insanlığın huzur ve güvenliği için dünya barışına katkıda bulunmaktır" dedi.