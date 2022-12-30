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Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:23 Son Güncelleme: 30.12.2022 14:27

CNR Avrasya Boat Show, kendi ziyaretçi rekorunu kırdı

Dünyaca ünlü markaların en yeni modelleri ile yer aldığı, Türkiye’nin en prestijli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırdı. Bu yıl 16’ıncı kez düzenlenen Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı – CNR Avrasya Boat Show’u, 2 bin 796’sı yabancı olmak üzere toplam 88 bin 314 kişi ziyaret etti.

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
CNR Avrasya Boat Show, kendi ziyaretçi rekorunu kırdı

CNR Avrasya Boat Show'da, denizcilik sektörünün önde gelen 300 markasına ait 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı, yerli deniz severlerin yanı Almanya, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İran, İsviçre, Libya, ABD, Mısır, İsrail, İngiltere, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin da aralarında bulunduğu 91 ülkeden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırdı. Bu yıl 16'ıncı kez düzenlenen CNR Avrasya Boat Show'u 2 bin 796'sı yabancı olmak üzere toplam 88 bin 314 kişi ziyaret etti.

CNR Avrasya Boat Show'da, denizcilik sektörünün önde gelen 300 markası, 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı, yerli deniz severlerin yanı sıra Almanya, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İran, İsviçre, Libya, ABD, Mısır, İsrail, İngiltere, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin da aralarında bulunduğu 91 ülkeden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yat, motor yat, yarış tekneleri, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair her şeyin bulunduğu fuar, 85 bin metrekare alanda gerçekleşti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARININ LANSMANLARI YAPILDI

Dünyanın dört bir yanından alıcıların ağırlandığı fuarda, Princess, Prestige, Numarine, Yamaha, Locuston, Fantom Yat, VRG NX Boat, Yamaha, Honda, Rancraft Yacht, Kawasaki gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen çok sayıda markası en yeni ürünleri ile yer aldı. Çok sayıda teknenin Türkiye lansmanının da gerçekleştiği fuar, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin büyük ilgisi ile karşılandı.

CNR Avrasya Boat Show, Türk denizcilik sektörünün dünyaya açılımına büyük katkılar sunuyor. Sektörün ticaret hacmini ciddi oranda artıran fuar, denizcilik sektörünün kendini ifade ettiği platform olma özelliğiyle de önem taşıyor.

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CNR Avrasya Boat Show, kendi ziyaretçi rekorunu kırdı
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