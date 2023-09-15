Çoban istihdamına 30 bin TL destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek verilecek. İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 30 ile 270 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.ÇKS'ye kayıtlı yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağıları için 750 lira destek sağlanacak, 22 ilde doğan buzağılar için ilave 400 lira destek verilecek. Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 30 bin lira olarak ödenecek. Su ürünleri desteği çerçevesinde, kapasitesi yılda 50 ton olan alabalık işletmelerinde 350 bin kilograma kadar üretime kilogram başına 1 lira, 50 bin kilograma kadar 1.5 lira destek verilecek.