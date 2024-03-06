Çocuklarınızın İngilizce dersleri için Novakid’i seçin

Yaparak öğrenmek, çocuklar için online İngilizce okulu Novakid'de öğretime yaklaşım biçimimizdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenmek için İngilizce kullanmaları gereken sürükleyici online dersler oluşturuyoruz. Derslerimiz, çocukların konuşma becerilerini geliştirmek için tamamen dil ortamına girerek öğretime ve genç zihinleri meşgul ederken heyecanlandıran öğretici oyunlara odaklanan deneyimli ve sertifikalı ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilmektedir.

Hedef dile maruz kalmanın en etkili dil öğretim yöntemlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Dile maruz kalarak öğrenme yüzmeyi öğrenmek gibidir. Ders bir yüzme havuzu, dil öğrenciyi çevreleyen su ve öğretmen de doğal bir dil ortamında "yüzmelerine" yardımcı olan bir yüzme antrenörüdür.

Maruz kalmaya dayalı öğrenme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin çeviri, çeviri cihazları veya ana dil desteği kullanmadan ana dili İngilizce olan ve akıcı İngilizce konuşan kişilerle İngilizce öğrenmeleri anlamına gelir. Öğretmenlerimiz gerektiğinde yardım ve destek sağlar, böylece ebeveynler ve bakıcılar öğrencilerin yeni dilbilgisi ve kelime kavramlarını anlayabileceklerinden emin olabilirler.

Öğrencilerin derslerin ne hakkında olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için öğretmenler mimik, jest ve fiziksel hareketler kullanarak öğrencilerin ders içeriğine katılımını sağlar. Bu yöntem Toplam Fiziksel Tepki (TPR) olarak da bilinir ve öğrencileri öğretmenle birlikte hareket etmeye teşvik eder.

Öğrenmelerine, anlamalarına ve eğlenmelerine yardımcı olacaksa öğretmenleriyle birlikte el sallayabilir, jest yapabilir, dans edebilir ve hatta aşağı yukarı zıplayabilirler.

Oyunlar, İngilizce öğrenmeye ilgi ve istek uyandırmak için paha biçilmez araçlardır. Bu nedenle Novakid, öğrenme sürecinin bir parçası olarak oyunlaştırmayı ve oyunları kullanır

Derslerimizde, öğrencilerin dinlemesini, okumasını ve konuşmasını gerektiren etkileşimli oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla dil kavramlarını sunuyor ve uyguluyoruz.

Oyun platformumuzda yer alan ve mini oyunlar olarak adlandırılan oyunlar, müfredatımız doğrultusunda oluşturuluyor ve bir öğrencinin o anda bulunduğu seviye, ünite ve dersle bağlantılı olarak ilerliyor.

Öğrenciler bu oyunları dünyanın dört bir yanından farklı öğrencilerle oynayarak derslerinde öğrendikleri konularda pratik yapabilir ve onları tekrar edebilirler.

Dil öğrenmenin en önemli unsurlarından biri tekrardır. Araştırmalar, tekrarın ve konuşulan kelimelere maruz kalmanın kelime dağarcığını geliştirmek ve korumak için anahtar faktörler olduğunu göstermektedir. Bu nedenle derslerimiz, öğrencilerin yeni dil kavramlarını öğrenirken daha önce öğrendikleri kelimeleri gözden geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tıpkı yüzmeyi öğrenmek gibi, yeni bir dil öğrenmek de zaman zaman zor olabilir - özellikle de sadece İngilizce konuşulan bir online derste. Ancak, her anında eğlenerek öğretmenle birlikte dersi takip edip yeni kavramları tekrar ederek ve uygulayarak öğrendiklerinde öğrenciler deneyimleyerek öğrenme konusunda rahat olurlar. Ne kadar rahat olurlarsa, İngilizceyi o kadar iyi ve özgüvenli kullanırlar.