Coşkunöz Holding’in 2025 hedefi 500 milyon euro ciro

Başta otomotiv olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde (savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri ve bilişim) küresel ayak izini genişletme hedefiyle çalışmalarına devam eden Coşkunöz Holding, 2021 yılını yaklaşık 350 milyon euro ciro ile kapatmayı hedefliyor. Otomotivde Türkiye
'nin yanı sıra Rusya
ve Romanya
'da üretim yapan Coşkunöz, 2020 yılını, 240 milyon euro ciro ile kapatmıştı.
CİROYU ARTIRACAK
2022 yılı beklentilerinin, küresel olarak tüm sektörü etkileyen çip ve hammadde krizinin hafiflemesine bağlı olarak daha iyimser olduğunu belirten Holding CEO'su Erdem Acay
, "Bu yıl ihracatımız ve ciromuz geçen yılın üzerinde. Çip ve hammadde krizi olmasaydı çok daha iyi sonuçlar alabilirdik. 2022'de, yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte hem ciromuzu hem de ihracatımızı daha da artıracağız" dedi.
2.400 KİŞİYE İSTİHDAM
Coşkunöz Holding, 2021 yılında CODE 2025 mottosuyla başlattığı dijital dönüşüm çalışmaları ile birlikte, küresel ayak izini artırmak hedefiyle yatırımlar yapıyor ve bu doğrultuda, 2025 yılında cirosunu 500 milyon euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Toplam 2 bin 400 kişinin çalıştığı Coşkunöz Holding'in, Türkiye dışında Rusya ve Romanya'da da fabrikaları bulunuyor. Cirosunun yaklaşık yüzde 15'ini Türkiye dışındaki bu şirketlerden elde eden Coşkunöz Holding, yurtdışındaki ilk yatırımına 2012 yılında Rusya'da başlamıştı. Tataristan Özerk Bölgesi
'nde faaliyet gösteren ve bugüne kadar 60 milyon euro yatırım yapılan, Coşkunöz Alabuga LLC, otomotiv sektörüne yönelik presli sac parça üretimi yapıyor. 2014 yılının ikinci yarısında üretime geçen şirket, bu yıl Mayıs ayında yapılan açılışla Rusya'nın ilk lüks yerli otomobili ve prestij projelerinden Aurus'un en büyük lokal tedarikçisi konumunda. Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, otomotivin yanı sıra faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerde de büyümeye devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Çevre teknolojileri, bilişim, savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimizle de Türkiye dışında yatırım planlarımız var. Yerli İHA üretimi yapan şirketimiz UAVERA ile Avrupa
ülkelerine ihracat yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren, atık çamur bertarafından enerji üretimi yapan INEVA ile Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Rusya'da yerli teknolojimiz olan arıtma çamuru bertaraf sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." "Yakın zamanda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz girişim sermayesi yatırım fonu ile mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanında faaliyet gösteren startup firmalara yatırım yapacagız" diyen Acay, çok yakında yeni bir yatırımın daha duyurusunu yapacaklarını söyledi.