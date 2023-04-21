Credit Suisse’e ilk dava ABD’de açıldı

UBS-Credit Suisse birleşmesinin ardından 17.3 milyar dolarlık tahvilinin silinmesi yatırımcıları oldukça kızdırmış İsviçre, ABD ve İngiltere'den hukuk firmaları kolları sıvamıştı. Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir dava için görüşmeler yaptığını açıklamıştı. İlk dava haberi ABD'den geldi. 4.5 milyar İsviçre frangı yaklaşık olarak 5 milyar dolar Credit Suisse tahvilini temsil eden yatırımcılar, İsviçre düzenleyicisine dava açtı. Tahvil sahiplerini temsil eden hukuk firması Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, dün yaptığı açıklamada, hareketin Credit Suisse'in devralınması sırasında mülkiyet haklarından hukuka aykırı bir şekilde mahrum bırakıldığı müvekkilleri için tazminat amaçlı bir dizi adımın ilki olduğunu belirtti.