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Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:27 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:35

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Adana'da 2'nci kez düzenlenen ve 5 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, 30 ülkeden 200 kişilik ticari alım heyetinin de katılımıyla açıldı. Fuara pijama, iç çamaşırı, kot, tekstil makineleri ve kumaş sektöründen firmaların temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, "Adana, Çukurova pamuğuyla, ipliğiyle, kumaşıyla ve konfeksiyonuyla Türkiye'ye bu sanayiyi ilk getiren ve bu sanayiyle Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli rol oynamış bir şehir. Tekstilin ve konfeksiyonun fuarının da bu şehirde yapılması, gelişmesi önümüzdeki dönemde Adana'nın bu fuarla adının anılması bizim de beklentimiz ve öyle olacağından da kuşkumun olmadığını söylemek isterim" dedi.

Törende konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise, "Bu sektör pamuk üretiminden elyafa, iplikten kumaşa ve elbiseye varana kadar ekonominin birçok alanına hitap etmektedir. Büyük istihdam yaratıyor, çok büyük ticaret yaratıyor. Dünyada 75 milyon kişinin çalıştığı bu sektör ülkemizde de yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımızın ekmek kapısı oluyor" diye konuştu.

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Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı
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