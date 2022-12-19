Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Oktay, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Taylan Alakoç ve beraberindeki heyete hayırlı olsun temennisinde bulundu, yeni görevlerinde başarılar diledi.

DIŞA DÖNÜK EKONOMİ

Yozgat'ın ekonomi alanındaki potansiyeline işaret eden Oktay, bu potansiyeli fark eden ve harekete geçen iş insanlarına gereken tüm desteği sonuna kadar verdiklerini söyledi. Oktay, Yerelden Kalkınma Modeli çerçevesinde, Yozgat'ın ilçelerinde gerçekleşecek kalkınmanın, il merkezine ve tüm Türkiye'ye yansıyacağının altını çizerek, böylece şehrin dışa dönük bir ekonomiye kavuşabileceğini ifade etti.

Alakoç ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür ederek, Yozgat'ta bulunan organize sanayi bölgelerine ve yeni projelere ilişkin bilgi verdi.