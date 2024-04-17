Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın finansman kalitesini artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı şubat ayı cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Yılmaz, cari işlemler açığının Şubat ayında piyasa beklentilerine nazaran daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cari işlemler açığı, 2024 yılının Şubat ayında piyasa beklentilerine nazaran daha iyi bir performans göstererek 3,27 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Şubatayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 28,3 milyar dolar azalarak 31,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

2024 yılı Şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 5,8 milyar dolar iyileşmenin olduğu görülürken, Ocak ve Şubat aylarındaki toplam azalış isegeçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolara ulaşmıştır.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,8 milyar dolar, 2024 yılı Ocak ve Şubat ayılarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 14 milyar dolar azalmıştır.

Önümüzdeki dönemde ithalattaki azalışla birlikte ihracatı destekleyen politikalarımız sayesinde dış ticaret açığındaki azalışın devam etmesini ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."