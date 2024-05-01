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Giriş Tarihi: 1.5.2024 14:09 Son Güncelleme: 1.5.2024 14:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan’la ticaretimiz 3,1 milyar doları aşmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan’da Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov başkent Taşkent’te bir araya gelerek, "Özbekistan’la kazan-kazan prensibine dayanan ve dengeli bir şekilde süren ikili ticaretimiz, 2023 yılı sonu itibarıyla 3,1 milyar doları aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize yakın zamanda ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan’la ticaretimiz 3,1 milyar doları aşmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov başkent Taşkent'te bir araya gelmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZE YAKIN ZAMANDA ULAŞACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR"

Yılmaz, açıklamasında "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin yanı sıra tarım, inşaat, enerji, su yönetimi, ulaştırma, bankacılık-finans gibi alanlarda karşılıklı yatırımlarımızı değerlendirdik. Özbekistan'la kazan-kazan prensibine dayanan ve dengeli bir şekilde süren ikili ticaretimiz, 2023 yılı sonu itibarıyla 3,1 milyar doları aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize yakın zamanda ulaşacağımıza inancımız tamdır. Ata yurdumuz Özbekistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki rolünü çok önemsiyoruz. Ayrıca sürdürülen reformlarla beraber Özbekistan'ın önemli bir dönüşüm yaşadığını memnuniyetle gözlemliyor, ülkelerimiz arasındaki köklü ve derin bağlara dayanan iş birliğinin bizlere daha da güç vereceğine inanıyoruz. Sayın Kuçkarov ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak sürmesini diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Özbekistan’la ticaretimiz 3,1 milyar doları aşmıştır
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