Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz : Yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız

"İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 9,1'E GERİLEMİŞTİR"



'Genç istihdam dahil olmak üzere istihdam artmakta ve işsizlik oranı gerilemektedir' diyen Cevdet Yılmaz, "2023 yılında, yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti. Son çeyrekte, 3'üncü çeyrekte 5.9 büyümemiz var. Yılsonunda inşallah 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı ön görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin istihdam 504 bin kişi artmış ve işsizlik oranımız 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilemiştir. Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız ise yüzde 8,5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans. Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yılsonunda yüzde 10,1 olarak tahmin etmiştik. Bu son gelen rakamlar, olumlu yönde bir düzelme olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız" diye konuştu.