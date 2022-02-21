DAP’ın halka arzına yoğun talep

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin payları halka arz edildi. Şirketin yüzde 15.01 hissesinin halka arzında tüm paylar satılırken, halka arz büyüklüğü 555.37 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan yüzde 10'luk tahsisat oranı ise yurtiçi bireysel yatırımcılara aktarıldı. DAP'ın 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında talebin toplandığı halka arzında 200 milyon lira olan sermayesinden 30.02 milyon nominal pay satışına çıkılmış; 1 TL nominal değerli pay 18.5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştu. Halka arza liderlik eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
'den yapılan açıklamada, yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1.5 katı talep geldiği belirtildi. DAP Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, "Şirketimizin yüzde 15'ini halka arz ediyoruz" demişti.