DAP’tan Yeni Levent’te yılın faiz fırsatı

DAP Gayrimenkul Geliştirme'nin şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını 'Sağlıklı Ev' konseptiyle birleştirdiği Yeni Levent, hem doğadan hem de İstanbul'un köklü semtlerinden biri olan Levent'in tarihinden ilham alıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme yeni dünyanın örnek yaşam alanı olarak öne çıkan ve kent- doğa ayrımını ortadan kaldıran Yeni Levent'te ev sahibi olmak isteyenler için konut kredi faizlerinin yüzde 4'lere yükseldiği bir ortamda yüzde 1,39 faizli 60 ay, yüzde 1,86 faizli 120 ay vadeli tarihi bir fırsat sunuyor.

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "DAP Gayrimenkul Geliştirme olarak Yeni Levent projemiz için kaçırılmayacak bir fırsat daha sunuyoruz. Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,99 faiz oranlı kampanyamıza ilgi oldukça yoğun olmuştu. Bu kampanyamızda hem faiz oranlarımızı daha aşağı çektik hem de vadeyi uzattık. Piyasada yüzde 4'lere varan konut kredisi faiz oranları konuşulurken, bizim 60 ay vadede yüzde 1,39, 120 ay vadede yüzde 1,86 faizle başlattığımız kampanya, gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak. Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent'te başlattığımız tarihi kampanya da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor."

50 BİN METREKARELİK KORU ALANI

Yeni Levent projesi, toplam 103 bin 500 metrekare arsa içinde, 53 bin 500 metrekarelik konut ve içerisinde okul da bulunan 50 bin metrekarelik koru alanıyla dikkat çekiyor. Geniş bahçe, teras ve balkonları, yüksek tavanlı salonları, sosyal donatı alanlarının yer aldığı proje, aynı zamanda, iş, yaşam, kültür-sanat ve eğitim kurumlarına olan yakınlığıyla da fark yaratıyor.

FARK YARATAN KONUMUYLA ALTERNAFİ BOL ULAŞIM İMKANI

Yeni Levent projesi, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin genel merkezlerine, İstanbul'un en ünlü alışveriş merkezlerine yakın konumda yer alıyor. Proje, karayoluyla İstanbul'u birleştiren iki köprüye yakınlığı ve hemen önünde yer alan metro durağı sayesinde, alternatifi bol bir ulaşım imkânı da sunuyor. Yeni Levent; Etiler Beşiktaş aksının yanı başında Büyükdere Caddesi ile Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.