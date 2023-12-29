Dar gelirliler için ‘tedbir’ mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Raporda, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının, fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleştiği belirtilerek, "Bu çerçevede, TCMB'nin temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir" mesajı verildi. Kredi kompozisyonunun dezenflasyon sürecini ve makroekonomik dengeleri gözetici bir çerçevede şekillenmesinin sağlanacağı kaydedilen raporda, finansal koşullardaki sıkılaşmanın finansmana erişim üzerindeki ikincil etkilerinin yakından takip edileceği, seçici kredi politikalarının özellikle yatırım, üretim ve ihracata yönelik faaliyetleri destekleyecek şekilde sürdürüleceği aktarıldı. Raporda, "Bu süreçte, sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecek" ifadesi yer aldı.Sadeleşme sürecinin 2024'te de devam edeceği belirtilen raporda, "Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıran uygulamalar sonucunda ağustos ayından itibaren KKM bakiyesi yüzde 22 azalırken, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payında 15 Aralık itibarıyla 9 puan artış olmuştur" tespitinde bulunuldu. Gelecek yıl Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine yönelik atılacak adımlarla bankacılık sisteminde Türk Lirası mevduatın payının yüzde 50'ye yükselmesinin ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesinin hedeflendiği belirtildi.TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak. Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek. KKM 3.4 trilyon TL'ye ulaştıktan sonra 2.65 trilyon TL liraya geriledi.Raporda, 22 Aralık itibarıyla sistemin fonlama ihtiyacının 1 trilyon 266 milyar lira seviyesinde olduğu belirtilerek, swap işlem miktarının kademeli şekilde azaltılmasının planlandığı kaydedildi. 2024'te de dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği vurgulandı. Döviz rezervlerinin 145.5 milyar dolara ulaştığı vurgulanarak, "2024 yılında da piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek" denildi.PARA politikası kararlarının oluşturulmasına yönelik süreçle ilgili olarak, "Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesindeki 7 günlük süre 'sessiz dönem' olarak adlandırılmakta olup, bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Bu dönemde toplantıya hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır" bilgisi verildi.