Dar gelirliye konut kadınlara iş imkânı

Turkuvaz Medya'nın il-ilçe buluşmalarının son durağı Manisa'nın Yunusemre ilçesi oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin ev sahipliğinde yatırımları yerinde gören Turkuvaz Grup yazar ve yöneticileri, bir ilçe değil il titizliğinde yürütülen çalışmalara şahit oldu. Sağlıktan eğitime, bilimden meslek edindirmeye, sokak hayvanlarından tarım ve sanayiye kadar her alana imzasını atan Başkan Çerçi, Manisa'nın Yunusemre ilçesini adeta yeniden inşa etti."Halka hizmet Hak'a hizmettir" düsturuyla çalıştıklarını anlatan Başkan Çerçi, "Ben tıp doktoruyum. O nedenle yaptığım işi bir doktor titizliğiyle yürütüyorum. Bizim görevimiz sadece yolsu işleri değil, vatandaşın ihtiyacı olan her alanda bulunuyoruz" dedi. Manisa'nın bir Şehzadeler Şehri olduğunu anlatan Başkan Çerçi, "Bu kadim kentte evlatlarımıza tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Geçmişini bilen geleceğini daha iyi yorumlar. Onların tarihimize dokunarak yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu vizyonla Yunusemre Kültür Parkı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Çerçi, "2019'da burayı Orman Genel Müdürlüğü'nden aldık. Burası atıl bir alandı. İki yılda inşaatını bitirdik. İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türkİslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde bir kimlik ve ruh oluşturduk. Buradaki İrfan Meclisi'nde cemal cemale sohbet ediliyor. Osmanlı Müzesi'nde Manisa'da doğup büyümüş şehzadelerimizin heykellerini gençlerimiz görüp hafızasında canlandırıyor. Manisa'da 23 şehzade yetişmiş. 4'ü Manisa'da doğmuş. İlimiz 7 padişah çıkarmış. Biz bunları gençlerimiz görsün, tarihini yakından bilsin istedik. Bu yaptığımız alanlarla gençliğimizin kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak istedik" şeklinde konuştu.Kadınların eğitim ve gelişimine büyük önem verdiklerini anlatan Çerçi, bu kapsamda 15 farklı noktada Hanım Lokali kurduklarını ifade etti. Bu lokallerin ilçedeki kadınlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Çerçi, "Kuaförlük, aşçılık, Kuran'ı Kerim eğitimi, dikiş-nakış, bilgisayar, spor, soğuk seramik, ahşap boyama, İngilizce, filografi, kaligrafi, tezhip, nakış, iğne oyası gibi 45 farklı kursumuz var. Bu kurslara gelen kadınlarımız meslek ediniyorlar" dedi. Bu kurslara katılmak isteyen anneler için de kreş açtıklarını anlatan Başkan Çerçi, "Kreşimiz ücretsiz. Anne eğitim alırken çocuk da gelip burada boya-resim yapıyor. Çocuklar için kreşin yanı sıra resim, İngilizce, satranç, tekvando, matematik kurslarımız da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu kursta sertifikalı bilgisayar eğitimi de verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, bu eğitimi alan kadınların belgesiyle İŞKUR'a başvuru yaptığını, böylece iş bulmalarının kolaylaştığını ifade etti. Kadınlara ücretsiz spor salonlarının da olduğunu anlatan Çerçi, "Kadınlarımız sıraya giriyor. Çok yüksek ilgi var" diye konuştu. Bu lokallerde hali hazırda 1.000 kursiyerin eğitiminin devam ettiğini anlatan Başkan Çerçi, açıldığından bugüne 10 binin üzerinde kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.Hekimolan Başkan Çerçi, ilçede sağlık hizmetleri için Aile Sağlık Merkezi'ni bir yıl önce hizmete açmış. Bu merkezin hastaların ayağına kadar gittiğini ve bakımlarını yaptığını ve bugüne kadar 12 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, şöyle devam etti: "Belediyemizin pek çok hizmetlerinin yanı sıra bir de geçtiğimiz sene sağlık hizmetleri merkezimizi hayata geçirdik. Müdiremizle birlikte çoğunluğu hemşire, ebe, paramedik vesaire gibi teknik personellerden oluşan 33 kişilik ciddi bir ekip kurduk. Hasta nakil, engelli, diş tarama aracımız gibi teknik araçlarımızla birlikte bir kadro oluşturduk. Her gün belediyemizin hatlarına 20 ila 60 arasında talep gelir. Evde yatalak hastası olan ya da nakil edilecek, tedavisi yapılacak, bakımı, banyosun yapılacak hastası olan vatandaşlarımız sağlıkla ilgili bir talepte bulunurlar. Bizim ekiplerimiz oraya gider bayansa bayan, erkekse erkek sondasına kadar takarlar. Pansumanı, tedavisi, yıkanması, tırnaklarının kesilmesi, tıraşına kadar hepsini yaparlar. Vatandaşımızın duasını alır başka da bir şey almayız. Para kesinlikle söz konusu değil. Vatandaşımızın evine kadar giriyor ne gerekiyorsa yapıyoruz."Turkuvaz Medya yazarları ile makamında bir süre sohbet eden Başkan Çerçi'ye Turkuvaz Medya Grubu adına Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç teşekkür plaketi verdi. Başkan Çerçi de Erandaç'a, Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a iletilmek üzere hat ve tezhip sanatı ile işlenmiş el yapımı altın varaklı tablo hediye etti.BİRyandan alt-üst yapı çalışmalarını sürdürürken kentsel dönüşümü de ihmal etmediklerini belirten Çerçi, "Dar gelirli vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşturmak için TOKİ ile protokol imzaladık. Bu kapsamda Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konutluk projenin startını verdik. Bu güne kadar 2 bin 600 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 1.000 konutu daha Mart 2024'e kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Toplu konut alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2 sağlık merkezi, 5 ticari merkez. 7 kent meydanı, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 adet çocuk oyun parkı ve her daire başına bir otopark düşecek şekilde sosyal donatı alanları inşa ettik. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı uygun geri ödeme koşulları ile ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre'nin Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile buluşmaya giderken, zarif bir bibloya benzeyen 4 minareli cami, hepimizin dikkatini çekmişti. Yeni yapılan camiye, açılışta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saruhan Bey isminin verildiğini öğrendik. Başkan Dr. Mehmet Çerçi ile buluştuğumuz Yunusemre Kültür Parkı'na, Manisalıların ciddi ilgi gösterdiklerini öğrenmek, şaşırtıcı olmadı. Başkan Çerçi ve yine kendisi gibi hekim olan eşi Melek Çerçi'nin eşliğinde, tarihimizden izler taşıyan mimarileri ile dikkat çeken İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türk-İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi ve Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesini gezerken, yapıların tamamında Başkan'ın dokunuşları olduğunu öğrendik.ve bunu en iyi anlatan, başkanın ekibinden birisininsözleriydi. Başkan Dr. Mehmet Çerçi'ninbir kısmı sahifemizde. Yazıyı, Başkan'ın Mesleği ile ilgili şakayı değiştirerek noktalayalım: Dr. Mehmet Çerçi,İzmir'de 30 yıla yakındır yaşayan biri olarak Manisa Yunusemre Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığıBaşkan Dr. Mehmet Çerçi, kente sadece hizmet vermiyor, köklerini. İrfan Meclisi'nden Millet Çarşısı ve yeni belediye binasına kadar bu böyle. Beton yığınları inşa etmek yerine tarihi mimarinin ön plana çıkarılmasıaçısından etkileyici. Bu, Millet Çarşısı'nın mimarisinde antik Lidya uygarlığına kadar dayanıyor. İlçedeki Millet Çarşısı için ise, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çarşının içerisinde pazar yeri ve otoparkın dışında bilim merkezinden konferans salonlarına kadar bir çok bölüm bulunuyor. Özellikle bilim merkezindeki sınıflarda öğrencilerin cıvıl cıvıl bir şekildegörmek bizleri mutlu etti. Açıkçası, İzmir metropolünde kente bu şekilde hizmet eden bir ilçe belediyesi yok.İzmirliler olarak bizim de hakkımız...Yunusemre, Manisa'nın yeni yüzü. Kuruluşunun üzerinde çok fazla zaman geçmemiş. Buna rağmenHızlı gelişen yerleşim yerleri düzensiz ve kaotik bir kent özelliği göstermeye yatkındır. Fakat Yunusemre öyle olmamış. Tabii veBunda Belediye idaresinin ve başkan Dr. Mehmet Çerçi'nin rolü büyük. Yunusemre sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği. İlçedeki sosyal tesislerin sayısı, Manisa'daki diğer bütün ilçelerin toplamından daha fazla.Ev kadınları hem eğitime katılıyorlar hem de bu eğitimlerde kazandıkları beceriler aile bütçesine katkı yapıyor. Halk sağlığı merkezleri var.burada. Öyle ki burada yetişen gençler sonDiğer canlılar da ihmal edilmemiş, 117 dönüm doğal yaşam alanı ayrılmış.bir beldemiz olarak yükseliyor. Bu arada, Manisa'da siyaset kolay sanmayın. CHP'nin yeni başkanı seçilen Özgür Özel daha önce iki kez belediye başkan adayı olmuş ve kazanamamıştı.