Darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güçle büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "21. yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için iş dünyası olarak 'işimizin başında' nöbetteyiz" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçerken, geride kalan dönemde yaralarını hızla saran Türk ekonomisini her geçen yıl yeni rekorlar kırdı.

İş dünyasının temsilcileri, hain darbe girişiminden bu yana geçen döneme ilişkin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinde tam 6 yıl geçtiğini belirterek, o kara gecede Türk milletinin tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durduğunu ve ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletin tüm unsurlarının ortaya koyduğu güçlü irade ile birlikte milletin her bir ferdinin tek ses olduğuna tanıklık ettiklerini dile getiren Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye'nin bugüne kadar nice badireler atlattığını ve ülkemizin en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığının bilincindeyiz.

Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor."