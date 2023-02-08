DASK ihbarları almaya başladı 24 saat geçmeden ödeme yapıldı

Türkiye tarihinin en büyük deprem faciasında yaraların hızlı şekilde sarılması için adeta seferberlik ilan edilirken Doğal Afetler Sigorta Kurumu (DASK) ihbarları da alınmaya başladı. Mücbir sebep ilan edilen 10 ilde konutların sadece yüzde 43'ü sigortalı iken depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapıldı. Bugün itibarıyla görevlendirilen bağımsız eksperler ve inşaat mühendislerinden oluşan ekipler tüm bölgelerde incelemelere başlayacak.Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerin başında zorunlu deprem sigortası geliyor. DASK verilerine göre Türkiye'de 20 milyon konut bulunuyor, bunların 10.9 milyonu yani yüzde 55'i sigortalı. Depremden büyük hasar gören 10 ilde 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında iken, yaklaşık 1 milyon 250 binin sigortası bulunmuyor. Gaziantep yüzde 65, Kilis yüzde 60, Malatya yüzde 54.4, Kahramanmaraş yüzde 54 sigorta oranı ile ilk sıralarda yer alıyor. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu Gaziantep'te yaklaşık 340 bin konutun sigortası bulunuyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı Kasım 2022 itibarıyla bütün yapı tipleri için 640 bin lira olup, teminat tutarının hesaplamasında yıkılan meskenin yeniden inşa maliyeti dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarının azami teminat tutarını geçmemesi şartıyla meskenlerin büyüklüğüne ve yapısını göre hesaplanıyor. Konutun değeri azami teminat tutarını geçerse aşan bölüm için ek teminat alınabiliyor.Zorunlu deprem sigortası, depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılıyor. Bu sigorta kapsamında, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, bu binaların içindeki ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devletin yaptırdığı meskenler güvenceye alınıyor.KONUTU depremde zarar görenler DASK'ın hasar ihbar hattı Alo DASK 125 Çağrı Merkezi'ni arayarak, www.dask.gov.tr web sitesini ziyaret ederek, e-Devlet hesabına girerek bu işlemi yapabilir. İhbar sırasında poliçe veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarası bilgileri hasar dosyasının açılması için yeterli bulunuyor. DASK, ihbar üzerine önce hasar dosyasını oluşturacak ve dosya numarasını sigortalıya SMS ile bildirecek. Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılacak.