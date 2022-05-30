DASK’ın kapasitesini 46 milyara çıkardık

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda final heyecanı 21 takımla başladı. Son yıllarda yaşanan depremlerde teminatların artırılmasından hasar ödeme süreçlerine pek çok çalışmaya imza atıldığını belirten DASK'ın teknik işleticisi Türk Reasürans'ın Genel Müdürü Selva Eren, DASK'ın hasar ödeme kapasitesini de 25 milyar liradan 46 milyar liraya yükselttiklerini vurguladı. Türk Reasürans olarak sektörün beklediği katastrofik risklerin yönetim kalitesine ilişkin bir sorumluluk da hissettiklerini belirten Eren, "Bu kapsamda oluşturduğumuz Katastrofik Modelleme Platformu yani CATMOD'u yakın zamanda sektörümüze duyurduk. 2023 yılı yenilemelerinde platformun aktif olarak kullanılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yarışmanın açılış töreninde konuşan DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Yaklaşık 11 milyon konutun Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında olmasından mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz yüzde 100 sigortalılık. Hep birlikte ülkemizi depreme hazırlamak için çalışıyoruz" dedi