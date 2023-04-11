DASK’ta yeni dönem

Depreminardından devreye giren DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar lirayı geçti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 6 Şubat depreminin kendileri açısından bir milat olduğunu, sigorta şirketlerinin de bu dönemde birçok şeyi tecrübe ettiğini belirterek, "DASK'ta sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi. Eroğlu, reasüransın bu dönemde sigortacılık sektörü için çok önemli bir başlık olduğunu belirterek, "Tüm şirketler şu anda reasürans kapasitelerini sorguluyorlar. Reasürans politikaları uygun mu değil mi? Böyle bir felaketi kimse beklemiyordu ancak yaşadık ve gördük. Ancak sektörümüzün hem reasürans koruması hem de özkaynakları ile yeterli ödeme gücü var. Bu felaketten sigorta sektörü olarak çıkarmamız gereken dersler var. Bu felaketle birlikte sektör olarak nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz bu alanda çalışmalar yapıyoruz çünkü herkesin farkındalığının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda sigortayı çok fazla konuşup özeleştiri yapmayı becermemiz lazım ve bu sistemi daha iyi nasıl rehabilite ederiz, bunu konuşmamız gerek" değerlendirmesini yaptı. Yaşanan deprem felaketi ile sigorta konusunun Türkiye için elzem bir konu olduğunun altını çizen Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki, eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak, ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir. Bizim mutlak surette sigortayı devreye almamız gerekiyor. Acentemizle, dağıtım kanalımızla, ekonomi medyamızla reel sektöre dokunarak bilinci artırmamız lazım" diye konuştu.SİGORTALARDA düşük metrekare girilmesinin önüne geçmek için tapu entegrasyonu yapacaklarını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Eroğlu, "İnsanlara makul bir inşaat maliyeti sunmamız lazım fakat bu çok yüksek olamaz. Çok yükseltildiğinde 6 ay sonra unutulur ve vatandaş bunu maliyet olarak görmeye başlar. Bu sebeple bunu ihtiyari yangınla tamamlamamız lazım. Bu alanda bütüncül bir sistem kurmak gerekiyor" dedi.