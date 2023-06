Değişim fişi yalan oldu

Hemen her hafta enflasyon gerekçesiyle zam üstüne zam yapan perakende sektörü son dönemde yeni zamlar için türlü bahaneler buluyor. Sektörde uzun yıllardır var olan ve firmasına göre iki hafta ile 1 ay içerisinde sunulan 'hediye değişim fişinde' artık fiyat farkı talep ediliyor. Oysaki herhangi bir ürün alımında, ürün kullanılmadığı takdirde ve belirtilen süre içinde tüketicinin değişim hakkı bulunuyor. Ancak sektörde bazı firmalar değişim için ürünün o günkü fiyatını baz alarak aradaki farkı istiyor. Son dönemde hızla artış gösteren bu duruma isyan eden vatandaşlar, "Bu kadarı da fırsatçılık, o zaman bu kartı ne için veriyorsunuz?" diyor. Avukatlar da böyle bir uygulamanın tüketici haklarına aykırı olduğunun altını çizerek, konuyla ilgili tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmasını talep ediyor.Geçtiğimiz günlerde bu mağduriyeti yaşayan bir vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Türkiye'nin hemen her ilinde zinciri bulunan, ünlü bir züccaciye markasından bir arkadaşım kahve makinesi hediye almış. Üründe bir aylık 'hediye değişim fişi' vardı. Mutfağımla uyumlu olması için beyaz renkle değiştirmek istedim. Ancak kasiyer, 'Bu ürün geçen hafta 700 TL idi şimdi 800 TL. 100 lira farkı ödemeniz halinde değişim yapabiliriz' dedi. Ben de 'Neden değişim fişi veriyorsunuz' dedim. Ürünün hatalı ya da kusurlu olması halinde ücretsiz değişim yapılabileceğini, sistemin aksi durumda değişime izin vermediğini söyledi."KONUYLA ilgili son dönemde sosyal medya platformları ve şikâyet sitelerinde de benzer şikayetler yer alıyor. Bu sorunu yaşayan bir vatandaş da, şunları anlattı: "Arkadaşım doğum günüm için pantolon almış. Değişim fişi de vardı. Pantolon dar geldi. Ürünün büyük bedenini almak için mağazaya gittiğimde arada fiyat farkı oluştuğu ve değişim için fark ödemem gerektiği söylendi. Başka ürün aldım, farkı ödedim."TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, değişim fişi olan üründe fiyat farkı talep edilemeyeceğini belirterek, "Satıcılar ürünlerin ayıplı olması yada müşteri memnuniyeti kapsamında değişim hakkı verdikleri ürünlerin satış fiyatlarının artması nedeniyle tüketicilerden fiyat farkı taleplerinde bulunarak tüketiciyi mağdur ettikleri gibi bu talep mevzuata da aykırıdır. Satıcılar bu şekilde yaparak haksız kazanç elde etmektedirler. Bu tür şikâyetler son dönemde artış gösterdi" dedi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde tüketicinin kullanabileceği hakların tanımlandığını aktaran Güllü, "Tüketici ürünün yenisiyle değiştirilmesi nedeniyle ürünün fiyatının arttığı ileri sürülerek fiyat farkı ödemek zorunda kalmış ise ödemiş olduğu bu bedelin iadesinde 2023 yılı için 66.000 TL'ye kadar ihtilaflarda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunabilir" ifadelerini kullandı.AVUKAT Mustafa Zafer de, bu sorunla ilgili kanunda açık bir hükmün bulunmadığını belirterek, "Satıcı buradaki boşluktan faydalanıyor olabilir. Ancak tüketici kanunun genel ilkelerinden hareketle kendisine herhangi bir şekilde yüz yüze satış yapılmayan kimselere ürünün tesliminden sonra yasal süre içinde değişim yapılması gerekir. Söz konusu değişimin gerçekleştirildiği an itibarıyla satın alınan ürünün birebir benzer özellikleri ihtiva etmesi halinde satıcı tarafından ürünün değiştirilmesi için tüketiciden herhangi bir fiyat farkı talep edilemez" dedi.