DEİK Başkanı: Tanzanya iş dünyasıyla iş birliğine hazırız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Tanzanya iş dünyasıyla işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazırız." dedi.

Olpak, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'ndaki konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, bundan sonraki süreç için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın dün iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili olarak yıllık 1 milyar dolar hedefini belirlediklerini hatırlatan Olpak, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın huzurunda imzalanan 6 anlaşmanın önümüzü açacak nitelikte olduğunu ifade etmek istiyorum. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında da ticaretin başladığını hatırlatmak isterim. Afrika ülkelerinin sanayileşmesini hızlandıracak bu anlaşma ile 3,4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret bölgesi hedefleniyor. Biz de burada dikkatli bir şekilde yerimizi almalıyız. Tanzanya'nın sanayileşme altyapısı ile ilgili çalışmalarını biliyoruz. Başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere madencilik, tarım ve turizm sektörlerinde hem tecrübe paylaşımı hem de iş birliğine hazırız.

Tanzanya Devlet Başkanı'nın Mama Samia olarak bilinen ve '4R' olarak formüle edilen yapısal reformları kapsamında Türk iş dünyasına önemli fırsatlar bulunuyor. Ayrıca Tanzanya'nın altyapısını güçlendirme perspektifi kapsamında Türk müteahhitlerimize de çok ciddi fırsat alanları sunuluyor. 152 iş konseyimiz ile önümüzdeki süreçte küresel ağımızı Tanzanyalı dostlarımıza sunmaya hazırız. İş dünyası temsilcileri olarak isteğimizle birlikte ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret ilişkilerimizi artırmak için yeni yollar bulacağımıza inanıyorum."

Olpak, Tanzanya iş dünyasıyla işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da vurguladı.