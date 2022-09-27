DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi kuruldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasideki gücünü ve küresel network ağını Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturmak için Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurdu.

Türkiye'nin yeni bir dijital teknolojiler merkezi haline gelmesi hedefiyle kurulan DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi, bu alanda öne çıkan 9 alt sektörü kapsayan komiteleriyle birlikte teknoloji ihracatını artırmayı ve dünyanın ilk 500 şirketi arasına Türkiye'den yeni oyuncular eklemeyi hedefliyor.

Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile Türk şirketleri için diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmayı stratejik öncelikleri arasına alan DEİK, teknoloji ve dijitalleşme alanında Kurul'un bir platform olmasını amaçlıyor. FinTek, oyun (gaming), siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanlarındaki dijital ekonominin geleceğine odaklanan DEİK, Türkiye'den dünyaya açılan yeni unicorn ve decacornların çıkmasına öncülük edecek.

"TEKNOLOJİ ALANINDA TÜRKİYE İÇİN DİĞER ÜLKELERLE DİJİTAL KORİDORLAR AÇACAĞIZ"

DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni konseyin basın tanıtımı toplantısında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren yenilikçi şirketleri ve sektörde başrol oynayan iş insanlarını Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde buluşturduklarını ifade ederek, "Küresel ekonomi açısından yeşil ve dijital dönüşümü bir arada yaşadığımız ve ikiz dönüşümü konuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Biz bu süreçleri 'Yeşil Ekonomi' ve 'Dijital Ekonomi' süreci olarak adlandırıyoruz. Özellikle salgınla birlikte hayatın her alanında yapay zekanın öne çıktığını ve dijital teknolojilerin tüm disiplinlerinin bizi içine aldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, DEİK olarak 'Dijital Ekonomi' kavramına odaklandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"DEİK olarak, Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olma kimliğimizle ülkemizi dijital teknolojilerin yeni merkezi haline getirmeye odaklanarak Dijital Teknolojiler İş Konseyi'mizi kurduk. Ne mutlu ki DEİK üyeleri ve firmalarımızdan gelen yoğun talep de bu stratejik adımı atmamızda bize en büyük itici güç oldu. Sektörün önde gelen ve potansiyeli yüksek şirketlerini konseyimize dahil ederek, dijital teknolojiler alanında öne çıkan 9 alt sektör özelinde kurduğumuz komitelerimizle birlikte çalışmalarımıza süratle başladık. Bu önemli atılımı gerçekleştirirken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bize çok kıymetli desteklerde bulundu. DEİK olarak, dijital teknolojiler alanındaki şirketlerimize, girişimcilerimize, start-up ve scale-up'lara, yurt dışında yeni kapılar açmayı, bu topraklardan yeni dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz. DEİK'in teknoloji ve dijitalleşme alanında bir platform olmasını arzuluyoruz. 151 iş konseyimizin dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel networkünü de ülkemizdeki dijital teknoloji şirketleriyle buluşturacağız. Bu noktada DEİK'in ticari diplomasideki gücünü ve küresel ufkunu kullanarak, ülkemizin diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmasını hedefliyoruz."

"START-UP'LARIN DEİK İLE DÜNYAYA AÇILMASINI VE TÜRK DECACORN ŞİRKETLERİN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ"

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin Türkiye'nin dijital ekonomideki marka değerini bir üst lige taşımak için çalışacağını vurgulayan Olpak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'de dijital teknolojilerin güncel büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında ise yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Globalde ise sektörün büyüklüğü yaklaşık 4,4 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye'nin bu alanda yürüyeceği çok büyük bir fırsat yolu var. Siber güvenlikten oyuna, bulut teknolojisinden yazılıma kadar muazzam bir potansiyelimiz söz konusu. Türkiye'den şu ana kadar 6 şirketimiz unicorn olma başarısı gösterirken, bu şirketlerden ikisi 10 milyar dolarlık büyüklüğe erişerek decacorn oldu. İş konseyimizin üyeleri içinde bu unicornlar arasında yer alan firmalarımız da bizimle birlikteler. Önümüzdeki dönemde DEİK olarak, yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki startup, scaleup ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin vizyonunu ortaya koyarak, global hedefler ile dijital teknolojilerde dünya ile tam uyumla teknoloji ihracatımıza eşik atlatmak istiyoruz."

"DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE HER KOMİTENİN SPESİFİK HEDEFLERİ VE KÜRESEL BİR YOL HARİTASI VAR"

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise konuşmasında iş konseyinin proaktif ve kendine has bir yürütme anlayışıyla faaliyet göstereceğine dikkati çekerek, "Üye yapımız ağırlıklı Türk teknoloji girişimlerinden oluşuyor. Dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketi ile iş birliktelikleri yapan, önde gelen yatırımcıları ve girişim sermayesi ile ortaklılığı bulunan şirketler. Piyasa değerlemeleri yüksek, çalışan sayıları, ihracat yaptıkları ülke sayısı gibi veriler ışığında Türkiye teknoloji ekosistemini temsil edebilecek boyutta bir üye yapısına sahibiz. Bu yapı bizi daha da güçlü kılıyor." ifadelerini kullandı.

İş konseyiyle birlikte alt sektörleri kapsayan komiteler kurduklarını belirten Erkul, "Dijital teknolojilerin Türkiye'nin bu alandaki ihracatının da geleceği açısından en önemli alt sektörlerini kapsayan 9 komite ile spesifik hedefle doğrultusunda çalışmaya başladık. FinTek, oyun (gaming), siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri komitelerimizi kurduk. Komite başkanlarımız ve yürütme kurulu üyelerimizi de tamamen yerli ve milli şirketlerimiz arasından belirledik." bilgilerini verdi.

Erkul, Türkiye'nin global vizyonu doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu kaydederek, bu hedefleri, "2030 yılı itibarıyla en az 5 FinTek şirketinin artan ihracat geliri sayesinde Fortune 500 listesinde yer almasında aktif rol almak, 2025 yıl sonu itibarıyla sektördeki her 4 FinTek oyuncusunun en az birini uluslararası iş yapar hale getirmek, Türkiye'ye yurt dışı kaynaklı girişim sermayesi yatırımlarının sayı ve adedini artırmak, toplam girişim sermayesi yatırımları içerisinde dijital teknoloji yatırımlarının payını artırmak, bulut bilişim alanında en az 50 ülkeye ihracat yapan 50 teknoloji şirketine ulaşmak, ülkemizin dünyada kaliteli, güvenilir yazılım üreten en önemli 10 ülke arasında olmasını sağlamak, hypercasual oyun dışındaki diğer türlerde mobil oyun geliştiren oyun stüdyosu sayısını artırmak, konsol ve PC'lerde AA veya AAA düzeyinde oyun geliştiren stüdyo sayısını artırmak, sağlık teknolojileri alanında Konsey destekli girişimci ekosistemi ve başarı hikayeleri yaratmak, 5G'de rekabetçi ürün geliştirilmesi ve 6G standartlarının şekillenmesine öncülük etmek, Türkiye'de mobil geniş bant teknolojilerinde hızlı büyümeyi sağlamak, siber güvenlik alanında, ticari diplomasi anlayışıyla 'dış ülke pazarlarının dengeleri' dikkate alınarak hareket etmek ve ulusal siber güvenlik ekosistemine değer kazandırmak." şeklinde sıraladı.

Erdem Erkul, bu hedeflerin yanında oyun alanında ise uzun vadede en az 2 unicorn ve 1 decacorn daha çıkarmak için Türk özel sektörünün bu alandaki en büyük destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.