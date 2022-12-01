Deniz 30 milyon dolarla ‘buluta’ çıkıyor

Türkıye'de bankacılık ve finans sektörü, düzenleyici kurumların standartları için IT altyapısına 400 milyon doların üzerinde para harcıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK), Türkiye'deki bankaların bulut teknolojilerinde datanın tutulacağı altyapıyı şart koştu. NGN'in Star of Bosphorus Veri Merkezi'nde inter-Cloud'u kuran Denizbank'ın iştiraki Intertech, 30 milyon dolarlık yatırımla start verdi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Teknoloji üssümüz Intertech ile de inter-Cloud ve Hub yaklaşımı ile bulut alanında güvenli adres olmak üzere yola çıktık. NGN'nin merkezi Intertech'in güvenli bulut platformu adresi olma vizyonu ile örtüşüyor" dedi. NGN CEO'su İnanç Erol ise, "Türkiye'nin bölgesel veri barındırma merkezlerinden birisi olma vizyonunu destekliyoruz" diye konuştu.