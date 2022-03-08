Denizciliğin rotasını çizen başarılı kadınlar konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Ortaköy'deki sosyal tesislerinde "Denizciliğin Rotasını Çizen Kadınlar Konuşuyor" programı düzenlendi.

Turkuvaz Medya Grubu INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni / Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Hülya Güler'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun, erkek egemen denizcilik sektöründe kadınların zorluklarla karşılaşsa da son dönemde bu sektörde çalışmak isteyen kadınların sayısının arttığını ve denizcilik eğitiminde kız öğrenci oranının yüzde 12'lere ulaştığını söyledi.

"Kadınların deniz insanı olma yönündeki iştiyakları beni bir kez daha duygulandırdı." diyen Dursun, erkek egemen sektördeki bu ilgiye dair duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların tüm alanlarda adil temsilinin önemine değinen Dursun, Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" şeklinde sözünü anımsatarak "Hayatta en önemli düsturum insani değerlerdir. İnsan olmak her şeyin önünde geliyor. Sonra farklı şeyler gelir. Okuryazar olmanın ötesinde kaliteli, nitelikli, yaptığı işin hakkını veren kadınları görmek bizi gururlandırıyor. İstenirse her şey başarılır yeter ki azim olsun. Kadınlarımıza bir gün değil her gün değer vermeli ve onları her gün hatırlamalıyız. Toplumun geleceğini emanet edeceğim gençleri en iyi şekilde hazırlayacak da kadınlarımızdır. Kadınları sadece sevmek yeterli olmaz onlar için gerekenin yapılması gerekir"

"KADINLAR KARAR MEKANİZMALARINDA ESKİSİNDEN DAHA FAZLA YER ALIYOR"

Toplantıda, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı ve İngiltere merkezli "allaboutshipping" denizcilik sitesi tarafından 2021'de dünya çapında ses getiren 100 kadın denizci arasında gösterilen Şadan Kaptanoğlu da değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonun, denizcilik gibi ulvi ve zor bir mesleği seçen kadınlar için bugünü daha anlamlı hale getirdiğini kaydeden Kaptanoğlu, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN DÜNYADA TOPLUM İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 47'SİNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR

Kaptanoğlu, 21. yüzyılın zorlu süreçlere sahne olduğunu, yeni dünyada liderlik etmenin hiç kolay olmadığını kaydederek, "Bu yüzyılın en önemli kazanımlarından birisi kadınların karar mekanizmasında daha fazla yer almasıdır. Bugün dünyada toplum iş gücünün yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor olsa da üst yöneticilik (CEO) pozisyonundaki kadınların oranının yüzde 5'ten az olduğunu görüyoruz. Küresel olarak üst düzeyde bulunan kadın yönetici oranı ise yüzde 29." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KADIN ÇALIŞAN ORANI DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KADIN YÖNETİCİ ORANI YÜZDE 15 DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 1.3 ORANINDA"

Şadan Kaptanoğlu, Türkiye'de kadın yönetici oranının yüzde 15 civarında olduğunu kaydederek,"Denizcilik sektöründe ise dünyadaki 1 milyon 250 bin denizcinin yüzde 2'sini kadınlar temsil ediyor. Türkiye'de bu oran yüzde 1,3 civarında. Dünya genelinde ise denizcilik istihdamının yüzde 94'ü kruvaziyerde çalışmakta. Bu rakamları artırmak için devletimiz ile özel sektör, meslek odaları, birlik ve sivil toplum kuruluşları olarak el ele vermek ve birlikte çalışmak zorundayız. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projeleri ve denizcilikte kadın istihdamının artırılması için sunduğu desteklere teşekkür ediyoruz" dedi.

PROF.DR. BURCU ÖZSOY, "SEKTÖRDEKİ KADIN VARLIĞININ ARTMASI BİZLERİ MEMNUN EDİYOR"

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy da ilk Türk Antarktika Bilim Seferi'nin koordine edildiği projenin yürütücüsü olduğunu, bugüne kadarki 6 seferi koordine ettiğini ve beşine liderlik yaptığını söyledi.

Antarktika ile ilgili bilgiler veren ve bugüne kadar gerçekleştirilen seferlere ilişkin detaylar paylaşan Özsoy, ABD, Çin, Rusya ve Fransa gibi dünyanın önde gelen ülkelerinin bu bölgeyle ilgili hak iddialarını anlattı.

KADIN YAŞAMIN HER ALANINDA VAR OLACAKTIR

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan da dar kalıplara sokulmak istenen kadınların yaşamın her alanında var olacağının açıkça ortada olduğunu belirterek, "Kadınların iş dünyasında eşit temsili önemlidir. Sektördeki kadın varlığının artması bizleri bir nebze mutlu ediyor. Bir an önce başlamasını temenni ettiğimiz bu değişimin başladığını burada görüyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumunda olan Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği'nin ilk Türk başkanı Figen Ayan, 30 yıla yakın kruvaziyer sektöründe farklı görevler üstlendiğini, bugün Galataport İstanbul gibi önemli bir limanın başında olduğunu söyledi.

Hem MedCruise Birliği'ndeki hem de Galataport İstanbul'daki kadın yönetici sayısından bahseden Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Erkek egemen denizcilik sektöründe her zaman kucaklayıcı bir şekilde karşılandım. Her daim kadın-erkek ayırt etmeksizin bana destek verildi. Türkiye'den aldığım ilhamı öne çıkararak bu alanda sahip olduğum tecrübeleri sektöre aktardım. Denizcilik sektöründe çalışmak isteyen bir kız çocuğuna ilham olursam o zaman kendimi başarılı hissedeceğim. Kadın deniz gibidir. Güçlü, uçsuz bucaksız, boyun eğmeyen, zapt edilmeyen. Ancak bir o kadar ılımlı, kucaklayıcı, iyileştiren, yeni ufuklara götüren."

"MEVZUAT GEMİ ADAMI YERİNE GEMİ İNSANI OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ"

Wista Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Selek de sektörde çalışanlar için yıllardır "deniz adamı" tabirinin söylendiğini belirterek, ilgili mevzuattaki ifadelerin "gemi insanı" olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

LOJİSTİKTE KADIN SAYISININ ARTMASI LAZIM

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız da konseyin kurucu başkanı olduğunu belirterek, "Lojistik sektöründeki 100 çalışandan sadece 9,1'inin kadın. Bunlar da beyaz yakalı. Lojistikte kadın çalışan sayımız çok az. Oysa lojistik hızla dijitalleşiyor ve dönüşüyor. Kadının yaratıcılığından ve iş gücünden faydalanamıyor. Erkeklere yakın bir sayıda olmalı ve bu alandaki kadın sayısı artmalı." şeklinde konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy da iş dünyasında kadınlara ilham olmanın önemli olduğunu belirterek, "Kalkınma planlarında kadının iş gücüne katılımına verilecek önem çok değerlidir. Lojistikte kadın çalışan sayısını artırmak için daha fazla çalışılmalıdır" dedi.