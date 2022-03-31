Denizden 130 bin ton çöp çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) Çevre Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün çalışmalarına katıldı. "Sürdürülebilir Okyanus Yönetimi İçin Politikalardan Yararlanılması" oturumunda Türkiye
'nin deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, 2019'dan bu yana kıyıdan ve denizden 130 bin ton deniz çöpü toplandığını söyledi. Türkiye genelinde korunan alan miktarının 2023 yılına kadar ülke yüzölçümünün yüzde 12'si olması hedefinde yüzde 11.91'e ulaştıklarını dile getiren Kurum, denizleri korumanın kara kökenli kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmaktan geçtiğine vurgu yaptı. Kurum, şunları söyledi: "Sıfır atık hareketi ve atık yönetimi faaliyetleriyle, deniz çöpünün azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm illerimizde Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2019'dan bu yana kıyıdan ve denizden 130 bin ton deniz çöpü topladık. Deniz çöpünü kaynağında önlemeye yönelik ulusal çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
GÖRÜNTÜLER YENI DEĞIL
Bakan Kurum, İngiltere
'den getirilen atıkların Adana
'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönündeki iddialara ilişkin de ihbar halinde bölge ekiplerinin denetim yaptığını ve bakanlığın gerekli müeyyideleri uyguladığını söyledi. Söz konusu iddiaların ardından da denetim ekiplerinin Adana'da saha incelemeleri yaptığını kaydeden Kurum, "Yedi ekibimiz sahada. Bütün bölge tarandı. Yeni bir döküm tespit etmedik. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır" şeklinde konuştu.
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ VAR
KURUM, geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu kaydetti. Daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğine işaret eden Kurum, "Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi" dedi.