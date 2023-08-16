Deprem bölgeleri için 130 milyon TL’lik anlaşma

Japonya, deprem enkazlarını dönüştürmek için UNDP ile 130.6 milyon TL'lik anlaşma imzaladı. Japonya hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'ye yönelik 2023 yılı Hibe Yardımı İşbirliği Projesi, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Büyükelçi Katsumata Takahiko ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton arasında imzalandı.Toplam maliyeti 130.6 milyon TL olan ve bir yıl içinde hayata geçirilecek proje ile depremlerde büyük hasar gören Hatay ve Kahramanmaraş illerinde, asbest ve benzeri zararlı atıkları da ihtiva eden enkazın toplanacağı ve geçici olarak depolanacağı alanlar belirlenecek. Enkazın kaldırılması ve yönetilmesine ilişkin planlar yapılacak. Ayrıca enkaz atıklarının geri dönüşümünün gerçekleştirileceği 2 tesis kurulacak ve 4 mobil moloz kırıcı temin edilecek. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bazı Japon şirketlerinin temsilcileri de önceki gün bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'ye yönelik yatırımların artışı için fikir alış verişinde bulunuldu.